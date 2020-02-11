В громкой истории с добровольным возвращением из Донецка в Киев бывших экс-беркутовцев Александра Маринченко и Сергея Тамтура, появился новый поворот.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что они все-равно остаются под судебным следствием, несмотря на то, что прошли через процедуру обмена с так называемой "ДНР".

"Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - рассказал генпрокурор в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Видео: Свобода слова на ICTV

По словам Рябошапки, экс-беркутовцы будут иметь возможность в суде доказывать свою невиновность. А следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы уже 17 марта.

"Если они явятся в суд, то не будет никаких оснований для изменения им меры пресечения, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", - предупредил Рябошапка.

Ранее "Страна" сообщала, что после заявления вернувшихся в Киев "беркутовцев", обращение к Зеленскому написали родственники "Небесной Сотни".