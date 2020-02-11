После кадровой чистки в лесных хозяйствах двух областей (Закарпатской и Харьковской), которую провел Кабмин, за дело взялись детективы.

Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица хозяйства подозреваются в махинациях и растрате имущества в особо крупных размерах.

Фото: ГБР

По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

"На лесных участках, которые отводились под рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Неучтенный лес продавали за наличные бизнесменам, в том числе и экспортерам пиломатериалов.

Вследствие незаконных вырубок, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 миллионов гривен", - уточнилои в пресс-службе ГБР.

Сейчас следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны. Также, обыски проводятся по месту жительства предпринимателей-лесозаготовителей, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ открыло дело против экс-главы ГБР Романа Трубы.