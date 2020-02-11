Андрей Ермак, помощник президента Украины Владимира Зеленского рассказал о том, как идет подготовка к возможному визиту главы государства за океан. Один из ближайших советников президента уверен, что точная дата официального визита может появиться уже в самое ближайшее время.

"Точных дат по-прежнему нет. Господин Помпео сказал, что они должны появиться в ближайшее время. Я думаю, что этот визит (госсекретаря США в Киев - Ред.) укрепил то развитие украинско-американских отношений, хорошую тенденцию, которая наметилась", - заявил Андрей Ермак в интервью программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24", как передает "Интерфакс-Украина".

Ермак считает, что визит Помпео стал еще одним шагом, показывающим выход украинско-американских отношений на новый уровень. "Я думаю, что там у них (в США - Ред.) сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты", - убежден он.

Помощник президента Украины вновь указал, что "всё, что связано с разговорами вокруг "Бурисмы", вмешательства в выборы, к нам, к президенту Зеленскому не имеет никакого отношения".

"Это всё происходило до нас, и мы получили это в наследство. И та принципиальная, честная искренняя позиция президента, которую он занял, я точно знаю, вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов", - уточнил Ермак.

Ранее "Страна" сообщала, что Джулиани через Ермака попросил не увольнять Кличко.