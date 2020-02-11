Смертельная эпидемия нового коронавируса NCP продолжает собирать свои жертвы в Китае и во всем мире. Число скончавшихся уже перевалило за тысячу человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника, 10 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 43 098 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 018 случаях.

"Подтвержденные случаи заболевших - 42 708 человек в Китае и около 390 за рубежом. Летальные исходы - 1 017 случаев в Китае, и 1 за границей. Вылечить удалось 3 998 человек", - заявили чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что после вспышки опасного коронавируса в Китае подорожали почти все товары.