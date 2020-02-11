Помощник президента Украины Андрей Ермак полагает, что заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак настроен на диалог с Киевом. Причем он стремится к диалогу больше, чем помощник президента Владимира Путина Владислав Сурков.

Своими впечатлениями о Козаке Ермак поделился в интервью ведущему программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

Киселев поинтересовался у гостя, общался ли тот с Козаком.

"Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог. И по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло (обмен пленными – Ред.)", - ответил Ермак.

Видео: YouTube/ Україна 24

Он добавил, что пока видел лишь указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел указа об освобождении Суркова от должности помощника президента России.

Собеседник журналиста отметил, что не хотел бы давать оценку тому, есть ли РФ желание разрешить ситуацию на Донбассе.

"Я убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну. И наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях: и в Нормандском формате, и в Минске. Прогнозировать и давать оценки, есть с той стороны желание… Наверное, если бы совсем не было желания, то у нас не состоялась встреча лидеров в Париже. Наверное, если бы совсем не было желания, не продолжался бы диалог в Минске, сложный, порой очень сложный, порой заходящий в тупик. Очень сложные бывают переговоры в Нормандском формате", - констатировал Ермак.

В конце января помощник Зеленского сообщил, что Украина в Минске передала новый список на обмен пленными.

А вскоре после этого он озвучил намерение Украины согласовать выборы на Донбассе на нормандской встрече в апреле.