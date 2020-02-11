Вечером в понедельник в очередой раз пошли слухи о скорой отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

Об этом сообщают и многие СМИ, и источники "Страны" на Банковой. В тоже время, официальной информации об отставке до сих пор нет. Также как и не было в прошлые разы, когда, как оказалось, Богдан ни в какую отставку не уходил (подробнее о кадровых раскладах в Зе-команда можно прочитать здесь).

Правда сейчас различные источники в окружении Зеленского сообщают об отставке более настойчиво, уточняя, что вероятность ее 90%. Но при этом добавляя, что "все еще может переиграться".

"Нам, как и другим медиа, сегодня различные источники из Зе-команды активно инсайдили инсайды в духе "на 90% Богдан уходит в отставку, - пишет Telegram-канал "Политика Страны". - Уже вещи даже забирает из кабинета. Но до завтра все ещё может переиграться. "Ну и ладненько, - отвечаем мы. - Подождём". В конце концов не первый раз слухи ходят.

Другой вопрос - а чего они ходят? То есть какие задачи Зеленский решает через отставку Богдана?

Теоретически, можно предположить, что задач может быть две. Первая - убедить Запад, что Коломойский окончательно потерял влияние. Вторая - если назначить Ермака на место главы ОП, то можно будет изобразить, что дают пас России, с которой сейчас переговоры как раз заходят в очередной тупик. А тут вот Ермак, который в контакте с Козаком. Типа, давайте встречаться снова всей Нормандской четверкой.

Но проблема в том, что и Запад, и Россия будут реагировать не на кадровые перестановки, а на конкретные дела. Запад - на принятие пакета законов для МВФ, а Россия - на шаги по выполнению политической части Минска и, например, на решение вопроса подачи воды в Крым. Ну и есть ещё Трамп, у которого свой отдельный, предвыборный, список пожеланий к Киеву.

И простой заменой таблички на одном из кабинетов на Банковой вряд ли все эти задачи можно решить", - пишеь "Политика Страны".

Ранее "Страна" писала о конфликте Ермака с Богданом. Именно он назывался одной из главных причин возможной отставки Богдана. Еще одной линией конфликта внутри Зе-команды были сложные отношения между Богданом и близким другом президента, главой СБУ Иваном Бакановым. И Ермака, и Баканова называют в числе возможных сменщиков Богдана.

Также, у Богдана существует имидж "человека Коломойского" (глава ОП ранее был адвокатом у олигарха). Из-за чего против его назначения в свое время выступали на Западе.

Напомним, в первый раз об уходе Богдана заговорили еще в августе 2019 года.