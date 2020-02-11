В селе Долинское, что в Запорожской области, утонули трое пятилетних детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Двойняшки - брат с сестрой - и их друг сами гуляли на улице. Родители встревожились вечером, когда дети не вернулись домой. Нашли их в пруду. Вероятно, они не удержались на тонком льду и не смогли выбраться из воды", - говорится в сюжете.

Соседи говорят, что дети были из благополучных семей, всегда были под присмотром, а их родители ответственно относились к их воспитанию.

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, как под Киевом машина с ребенком слетела с дороги в реку и утонула.

Также мы писали о еще одной трагедии, когда в Киеве мать оставила маленького сына одного в ванной и ребенок утонул.