Ужгородский суд избрал меру пресечения двум членам организованной преступной группы, которых на днях задержали на въезде в Закарпатье.

Мужчин задержали 8 февраля при подъезде к посту Нижние Ворота. Правоохранители остановили для проверки автомобили, в которых, по их информации, могли ехать имевшие отношение к недавней стрельбе в Мукачево.

"Мерседесом" управлял 41-летний житель Мукачево Евгений Дребитко – по информации "Страны" – смотрящий от воров в законе по кличке Белый, а машиной "Тойота – Лендкрузер", управлял 40-летний житель города Калиновка Винницкой области Игорь Смоляр, сообщала "Страна".

При осмотре из машин были изъяты оружие и боеприпасы. Сами автомобили Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser отвезли на штрафплощадку. Обоих водителей - закарпатца и винничанина - задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

10 февраля в Ужгородском районном суде рассмотрели ходатайство прокуратуры об избрании им меры пресечения. Одному из задержанных, Евгению Дребитко, судья назначила содержание под стражей с возможностью выйти под залог в размере 315 315 грн. Кроме того, ему нужно сдать свой загранпаспорт, сообщает "Первый".

Рассмотрение дела по другому задержанному завершилось позже и Игорю Смоляру выбрали точно такую же меру пресечения, что и Дребитко.

"Я ехал в Закарпатье лечиться, а не нападать на кого-то", - прокомментировал Смоляр свое задержание.

Своей вины он не признал и заверил, что не собирался ни на кого нападать при осмотре силовиками машин. Задержание он назвал "маразмом".

Ранее сообщалось, что после того как в субботу вечером, 8 февраля, полиция задержала семерых подозреваемых в стрельбе, среди которых есть Дребитко, - по данным "Страны", это криминальный авторитет по прозвищу "Белый", - появилась информация о причастности к "разборкам" львовских "братков" из банды Поликарпа, якобы выделившего "Белому" подкрепление для битвы с людьми Пашкуляка.

Напомним, в закарпатском Мукачево, в районе, известном как "Чикаго", утром 7 февраля произошла перестрелка.