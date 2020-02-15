Маслянистые отходы сбрасывают в одну из рек Киева.

Столичные диггеры обнаружили нечистоты в коллекторе, по которому протекает водоем Сырец. В некоторых местах толщина вещества составляет полметра.

"Внутри коллектора есть труба, из которой вытекает эта субстанция. Это явно отходы какого-то производства", - рассказывает диггер.

Консистенция массы напоминает мороженое, а запах имеет фекальный. Кроме того она очень плотная. Через несколько сотен метров все эти нечистоты идут в свободное плавание по городу.

"Река Сырец впадает в озеро Кирилловское, а дальше через каскад озер просто в Днепр", - говорится в сюжете.

Ранее "Страна" рассказывала, в конце лета в реку Рось вылились тонны химикатов.

Еще отметим, что по данным ученых, каждая шестая смерть на Земле связана с загрязнением природы.