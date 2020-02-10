Вспышка смертельного коронавируса в Китае привела к резкому росту цен почти на все товары.

Об этом сообщает CNN.

"Вспышка коронавируса привела к росту цен на еду и многие другие товары в Китае. Таким образом усиливая давление на семейные бюджеты граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, цены на свинину "взлетели" на 116% по сравнению с прошлым годом, а стоимость овощей выросла на 17%.

Также подорожали медикаменты (+ 2,3%) и одежда (+ 0,6%).

В китайском Госстате осознают, что рост цен связан именно со вспышкой коронавируса в стране.

В ответ китайские власти находят пути для регулирования цен на овощи и медикаменты, призывая компании увеличить производство и не устанавливать "заоблачные цены".

Более того, в прошлом месяце в Шанхае местный антимонопольный регулятор оштрафовал на 290 тысяч долларов супермаркет за перенаценку на овощи в 692%.

Как известно, в Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

По состоянию на 10 февраля, общее число умерших от коронавируса в мире возросло до 910.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 40 тыс. 536, подавляющее большинство - в Китае.

В то же время, по последним данным, 3281 человек был выписаны из больницы после выздоровления.

Китай выделил на борьбу с коронавирусом 71,85 млрд юаней ($ 10,26 млрд).

Напомним, китайский вирус добрался и до украинских заробитчан, которые находились на борту лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Японии.

Еще мы писали, что российский пранкер сыграл приступ коронавируса в метро Москвы и теперь проведет за решеткой от месяца до 5 лет.