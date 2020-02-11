Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что его отношения с руководителем Офиса президента Андреем Богданом уважительные и рабочие и в них нет никакой конкуренции.

Эту тему Ермак затронул во время передачи "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24", которая совпала с активизацией слухов об отставке Богдана с поста руководителя Офиса президента.

По словам Ермака, слово "конфликт" употреблять некорректно, отвечая на вопрос о том, есть ли у него разногласия с Богданом.

"Мне кажется, это немного некорректная постановка вопроса. У нас нет никакой конкуренции. Я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения", - сказал он.

Ермак добавил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, слухов и домыслов. Поэтому "иногда забавно читать о себе какие-то вещи".

Отвечая на вопрос о том, насколько едина команда Зеленского, Ермак привел пример последней встречи президента с фракцией "Слуги народа" перед голосованием по правкам в законопроект о рынке земли.

"Я в очередной раз увидел, что человеком, вокруг которого сегодня действительно собираются все силы и который является вот этим магнитом, является президент. Поэтому я вам могу сказать, что вокруг президента сегодня находятся те люди, которые действительно пришли с президентом. Это разные люди, но их всех объединяет один человек. Это очень важно", - ответил чиновник.

Видео: YouTube/ Україна 24

Ранее "Страна" писала, что между Ермаком и Богданом все же есть противостояние, и оно влияет на политику Зеленского.

Мы также коротко рассказывали, кто такой Ермак.