В Киеве в жилом районе Борщаговка люди объединились ради спасения испуганного кота, который взобрался на дерево, но самостоятельно слезть не смог.

Видео эффектного спасения разместили на портале "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

На кадрах видно, как несколько человек внизу растянули полотно, а один из мужчин взобрался на дерево и спилил ветку, на которой сидело испуганное животное.

Спасение прошло успешно.

"Немного хороший новостей - на Борщаговке люди объединились, чтоб спасти кота, который залез на дерево, но самостоятельно спуститься уже не смог", - говорится в сообщении.

Еще мы писали, как на Волыни вор обнес дом и зачем-то насмерть заморозил кота в холодильнике.

Также "Страна" рассказывала, что украинцы массово ищут в Google, как заставить кота зарабатывать.