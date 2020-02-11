Что будет с Сытником?

Еще не состоявшееся увольнение главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника уже привлекло внимание ни много ни мало целой "Большой семерки". Вчера послы стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором призвали украинские власти придерживаться действующего законодательства при процедуре увольнения руководителя НАБУ.

С точки зрения здравого смысла это заявление, как минимум, выглядит странно. Народные депутаты насобирали 150 подписей за то, чтобы всего лишь поставить вопрос на голосование, но семь могущественных государств мира так этим обеспокоились, что опубликовали твит.

Послы, правда, объяснили, что их обеспокоенность вызвана тем, что "Большая семерка" с 2014 года прилагает немало усилий для создания в Украине НАБУ, САП и прочих антикоррупционных структур, а потому, видимо, боятся, что нарушение процедуры увольнения Сытника может разрушить все, что создавалось непосильным трудом.

Но такое заявление выглядит недоверием к институтам украинской власти. Из него вытекает, что Верховная Рада сама не в состоянии найти достойную замену Сытнику, и что любой, кого она назначит, обязательно будет коррупционером. Впрочем, есть еще и другая версия – что просто Сытник работает на Запад больше, чем на собственную страну, а потому "Большой семерке" кровь из носу хочется его оставить. Если верна эта версия, то нечего рассказывать о ценности законодательных процедур для борьбы с коррупцией.

Доказано: в деле Шеремета – уши СБУ

Сенсационное заявление сделал вчера заместитель главы МВД Антон Геращенко: он сообщил, что связь между подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета и сотрудниками СБУ – уже не просто предположение, а доказанный факт. Причем, по его словам, в этой связи подозревается сразу десяток сотрудников спецслужбы, и их общение с Юлией Кузьменко и ее "коллегами" носило отнюдь не дружеский характер.

Конечно, сенсация не в самих фактах, рассказанных Геращенко, – о них ранее уже рассказывали СМИ. Сенсация в том, что впервые на официальном уровне признана связь СБУ с подозреваемыми. И в данном случае неважно, что откровенность зама Авакова может быть продиктована корпоративными войнами между силовыми структурами, – важно то, что во власти кто-то решился озвучить одну из самых грязных тайн режима Порошенко.

То, что СБУ крышевало (и, скорее всего, продолжает крышевать) радикальные структуры, используя их для грязной работы (в том числе против СМИ), – это только часть преступной схемы сращивания государства с националистическими группировками при прошлой власти.

Самая ее страшная часть заключается в том, что в обоих случаях самых резонансных убийств журналистов – Олеся Бузины и Павла Шеремета – подозреваемые оказывались связанными с сотрудниками СБУ. Причем факт, о котором сказал Геращенко (что с Кузьменко и компанией общался сразу десяток спецслужбистов), полностью отметает версию о самодеятельности отдельных сотрудников. Речь идет именно о сотрудничестве СБУ с подозреваемыми. И, вполне вероятно, о заказе на оба убийства.

Политические убийства в мире встречаются не так уж и редко. Однако политические убийства, сделанные по заказу власти, – явление нечастое. И из всех дел, которые должны быть заведены по мотивам пятилетнего правления режима Порошенко, это должно стоять под номером один. Потому что здесь речь идет не о коррупции или воровстве, а о тяжких уголовных преступлениях, совершенных ради политических целей. Причем заказчиков этих убийств нужно искать на самом верху прежней власти – среди тех, кто мог отдать приказ главе СБУ Василию Грицаку.

Маруся Зверобой хочет в тюрьму?

Вчера состоялся суд по мере пресечения для волонтерши Маруси Зверобой – соучастницы нардепа Софии Федыны по записи скандального видеоблога с угрозами в адрес президента Зеленского. Мера пресечения избрана максимально мягкая – ношение электронного браслета, – однако важна не она, а то, как вела себя Зверобой на суде.

Очевидно, что героиня скандального видеоблога повышает ставки. На суде она оскорбляла и прокурора, и – неоднократно – президента, не только не выбирая выражений, но и стараясь, чтобы они были максимально жесткими.

Такое поведение может, конечно, просто свидетельствовать, что Зверобой неуравновешена, но с большей вероятностью речь идет о продиктованной линии поведения, цель которой – максимально опустить авторитет нынешней власти.

Понимая, что власть в лице генпрокурора ведет себя неуверенно и непоследовательно, героиня блога использует эту слабость, ставя Рябошапку (а по сути – Зеленского) перед выбором: либо ей все сходит с рук, и тогда можно доводить градус кипения до максимума, либо у президента все-таки не выдерживают нервы, и Зверобой сажают за решетку, а Порошенко и союзные с ним радикалы получают знамя в виде "невинно арестованной" жертвы. Сама Зверобой тоже выигрывает, поскольку сидеть долго все равно не будет, но при этом автоматически становится претендентом на место в топ-десятке списка "Евросолидарности" на ближайшие выборы.

Дилемма для Зеленского действительно не из лучших. Вот тут-то и нужно включить креатив, которым так прославилась его команда во время президентских выборов. Единственный хороший выход из этой ситуации для власти – сделать так, чтобы смешной выглядела Зверобой, а не Зеленский. Как это сделать? Вот пусть "95 квартал" об этом и подумает.

Что гарантирует медреформа?

Кабмин опубликовал так называемый гарантированный пакет медицинских услуг, которые государство обязано предоставлять бесплатно каждому гражданину. Список услуг, в принципе, совсем неплох: он включает в себя и "скорую помощь", и посещение врачей (как семейного, так и специалистов), и стационарное лечение, и компенсацию за дорогие лекарства, и бесплатные роды, и даже помощь неизлечимо больным.

Если бы все было так, как прописано в списке, то медреформу можно было бы пережить. Однако есть несколько моментов, которые делают все эти обещания сомнительными.

Во-первых, государственную "скорую помощь" уже сейчас многие не могут дождаться (либо к ним вообще отказываются ехать). Так почему вдруг после 1 апреля она станет такой, какой была при Советском Союзе и в первые лет десять независимости?

Во-вторых, все перечисленные услуги могут быть бесплатными, но сколько поликлиник и больниц будет их предоставлять? Ведь их переводят на хозрасчет, и многие просто закроются.

В-третьих, врачи уже сейчас говорят, что расценки за операции и послеоперационное содержание в больницах нереальны. А значит, либо с пациентов все равно будут брать деньги, либо больницы не выживут.

И, наконец, вопрос оплаты бесплатных услуг государством. Сумма, выделенная на них на год, явно недостаточна. Будут ли больницы оказывать бесплатные услуги после того, как выделенные Минздраву средства закончатся?

Без ответов на все эти вопросы "гарантированный список" будет напоминать статью о здравоохранении в Конституции. Где оно, как известно, полностью бесплатное и гарантировано каждому.

Когда накажут тех, кто убивал правоохранителей?

Вчера "Страна" опубликовала список из почти тысячи сотрудников МВД, пострадавших во время Майдана. Впервые со времен событий зимы 2014 года стало известно не только о жертвах со стороны протестующих, но и о том, что произошло с правоохранителями, защищавшими закон.

Да, с точки зрения майдановцев, они защищали "злочинну владу", но в первую очередь они выполняли приказ тогдашней законной власти. И пострадала почти тысяча человек именно так, как обычно страдает полиция, защищая закон, – от огневых и ножевых ранений, которые явно не вяжутся с мирным протестом.

Между тем, пришедшая после победы Майдана власть одним из своих первых решений запретила проводить расследование преступлений против сотрудников правоохранительных органов. Те, кто стрелял в силовиков или резал их ножами, был объявлен героями наравне с теми, кто шел под пули безоружными.

Однако на такой психологии государство долго не выживет. Правоохранители должны знать, что, если они защищают закон, государство должно защищать их. Иначе самую лучшую власть никто защищать не будет. Тех, кто стрелял и резал силовиков зимой 2014 года, нужно наказать также, как и тех, кто взорвал нацгвардейцев возле Верховной Рады в августе 2015 года.

Это не вопрос политики – это вопрос самосохранения государства.