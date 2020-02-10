Генеральная прокуратура признала, что сотрудничает с фондом Джорджа Сороса "Возрождение". Однако в ведомстве отказалась назвать работников, сотрудничавших с фондом, и потраченные ими средства Сороса.

Об этом свидетельствуют официальные ответы Офиса генпрокурора на два запроса экс-заместителя министра юстиции Украины Владимира Богатыря.

В ответе от 30 января на первый запрос ведомство Рябошапки сообщает, что труд прокуроров оплачивается за счет средств Госбюджета Украины. Но при этом признают, что фонд Сороса помогал организовать загранкомандировки сотрудникам ГПУ.

"По информации Департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора, сообщаем, что в период 2014-2019 гг. сотрудничество между Генеральной прокуратурой и Международным фондом "Возрождение" носило экспертно-консультативный характер. Кроме того, фонд способствовал организации служебных заграничных командировок работников органов прокуратуры (денежные средства участники не получали). Работники Департамента, ответственного за организационно-протокольное обеспечение мероприятий международного сотрудничества в органах прокуратуры Украины, осуществляли коммуникацию с сотрудниками фонда в пределах своей компетенции", - сказано в ответе прокуратуры.

Фото: Страна

Во втором ответе от 10 февраля Офис пишет, что не вел учет загранпкомандировок своих сотрудников.

"...Нормативными документами Генеральной прокуратуры Украины... не предусмотрено ведение учета проверок по тем или иным вопросам. Учет иностранных служебных командировок по субъектам, которые привлекались к организации командировок работников органов прокуратуры Украины, и конкретным источникам финансирования не ведется, в связи с чем невозможно выделить информацию по запрашиваемым критериям, в т.ч. предоставить перечень работников Генеральной прокуратуры Украины, находившихся в зарубежных служебных командировках, содействие в которых предоставлялось Международным фондом "Возрождение", - говорится в документе.

В тоже время, в ответе указано, что содействие касалось "участия работников прокуратуры в мероприятиях, направленных на получение опыта в сферах, которые являются актуальными для работы ведомства. В частности, относительно налаживания сотрудничества с Международным уголовным судом".

Фото: Страна

В прокуратуре добавили, что работники органов прокуратуры участвовали в мероприятиях по развитию "их практических навыков и получению опыта в сферах, которые являются актуальными для работы ведомства, в частности по налаживанию сотрудничества с Международным уголовным судом".

Как писала "Страна", в январе депутат от "Оппоплатформы" Илья Кива назвал Рябошапку "спецбоевой машиной Сороса".

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