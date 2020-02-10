У побережья США пропал украинский моряк Денис Литвиненко.

Это произошло еще 23 января, а на днях в Facebook за помощью обратилась супруга моряка, Наталья Литвиненко.

"23.01.2020 во время работы пропал второй механик судна Star Aquila Денис Литвиненко, 26.11.1978 года рождения. Прошу отозваться всех, кто работал с ним на одном судне. Отзовитесь все те, у кого есть какая-либо информация про экипаж судна Star Aquila", - написала Наталья Литвиненко.

Известно, что судно Star Aquila шло под флагом Маршалловых островов, оно находится в управлении греческой компании Star Bulk Carriers. Исчезновение 41-летнего моряка заметили утром 23 января. Последний раз коллеги видели Дениса Литвиненко 22 января в 17:30. 23 января Береговая охрана США начала поиски в водах в 12 морских милях от острова Дофин в штате Алабама, где судно стояло на рейде. 24 января Береговая охрана приостановила поиски пропавшего без вести.

Экипажи береговой охраны в течение примерно 40 часов обыскали 1049 квадратных морских миль, но не смогли найти Дениса Литвиненко. В поисках принимали участие катер и вертолет. Судно стояло на якоре в течение восьми дней и позже отправилось в Мобил (штат Алабама).

Наталья Литвиненко добавила, что делает запросы в компанию-судовладельца по поводу камер видеонаблюдения на корабле.

Отметим, что это не первая пропажа людей с суден. Так, в конце января с борта торгового судна рейсом Нигерия - США таинственно пропал украинский моряк. Его звали Евгений Масленников.

Также "Страна" информировала, что в Украине с начала года пропало больше тысячи детей.