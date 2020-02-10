Министерство юстиции США готово рассмотреть любую информацию, касающуюся Украины. В том числе собранную адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Об этом 10 февраля заявил генеральный прокурор США Уильям Барр во время пресс-конференции в центральном офисе Минюста в Вашингтоне.

По словам Барра, его министерство обязано "держать открытыми двери для всех, кто хочет обеспечить нас информацией, которую они считают существенной".

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал проверить информацию Джулиани, которую тот собрал во время поездки в Европу. Однако Барр отметил, что с данными Джулиани нужно обращаться очень осторожно.

"В Украине существует много вопросов, много противоречий, поэтому мы не можем принимать на веру всю информацию, поступающую из Украины", - сказал чиновник.

Для проверки данных Минюст работает на местах вместе с партнерами из разведывательного сообщества США, сообщил Барр.

"И это касается всей информации, поступающей в министерство относительно Украины, в том числе той, которую может предоставить господин Джулиани", - добавил генеральный прокурор.

"Страна" смотрела снятый Джулиани в ходе европейской поездки фильм об украино-американской коррупции и рассказывала, какие интересные факты в нем приведены.

Мы также приводили отрывок из интервью экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, данного Джулиани.