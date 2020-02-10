В США в субботу запустили крупнейший в мире фейерверк весом больше одной тонны, запуск попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщает The Steamboat Pilot & Today.

"В субботу вечером на городском ежегодном зимнем карнавале (в городе Стимбот-Спрингс в штате Колорадо - Ред.) был запущен крупнейший в мире фейерверк", - говорится в сообщении. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Снаряд весом 1270 кг был выпущен во время ежегодного зимнего фестиваля в городе Стимбоут-Спрингс в Колорадо и взлетел на высоту 670 м, раскрасив небо ярко-красным. Подготовка к рекорду заняла более семи лет.

Видео: youtube.com

Напомним, что в МВД объяснили, почему не реагируют на нарушение запрета пускать фейерверки.

Также мы писали о том, что в Киеве запретили свободно запускать фейерверки и салюты до окончания ООС.