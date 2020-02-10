США представили новые данные о количестве пострадавших вследствие ракетного удара иранских сил по американской базе в Ираке. Если в конце января Пентагон заявлял о 34 раненых, то сейчас речь идет уже более, чем о сотне.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации.

У всех пострадавших в результате атаки 8 января выявлены легкие черепно-мозговые травмы.

Последнее озвученное число весьма отличается от официально названных Пентагоном ранее.

Пентагон и президент Дональд Трамп сначала заявляли, что из-за атаки Ирана никто не погиб и не пострадал. Затем в Пентагоне признали, что тяжелые сотрясения мозга получили 11 военных. Позднее число раненых возросло до 34 человек.

В январе несколько представителей Пентагона заявили, что количество диагностированных случаев ранений на базе Аль-Асад, вероятно, продолжит увеличиваться, так как легкие черепно-мозговые травмы проявляются со временем. В общей сложности во время ракетного удара на базе США находились около 200 военных.

Как писала "Страна", удар по американским объектам в Ираке стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Мы также сообщали, что для удара по базам США Иран впервые использовал ракеты с разделяющейся боеголовкой, от которых в Ираке нет защиты.