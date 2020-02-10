Белый дом предлагает на 22% сократить бюджет Госдепартамента США в 2021 финансовом году. В этом году сумма уменьшится на $11,7 млрд до $40,8 млрд.

Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд. "Это уменьшение на $11,7 млрд, или на 22%, суммы, в действительности потраченной в 2020 финансовом году", - указывается в проекте бюджета, размещенном на сайте Белого дома, пишет Интефакс.

Помимо этого, проект бюджета предусматривает выделение $1,6 млрд минфину США на международные программы.

"Госдеп, Агентство США по международному развитию и другие международные программы продвигают и совершенствуют национальную безопасность и экономическое процветание США посредством дипломатии, улучшенной безопасности и справедливой экономической конкуренции", - говорится в проекте бюджета.

Проект бюджета в $4,8 трлн на 2021 финансовый год, начинающийся в октябре, предполагает снижение дефицита в $966 млрд в 2021 году.

Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения поступают в различные комитеты палаты представителей и сената США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.

В предыдущие годы Конгресс уже неоднократно не соглашался с предложениями президента США. После ряда согласований Конгресс США принимает законы об ассигнованиях, определяющие расходование государственных средств, и отправляет их на подписание президенту США.

Ранее "Страна" писала о том, что проект бюджета США на 2021 год сокращает помощь всем странам, кроме Украины.

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