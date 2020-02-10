Криминальные структуры готовили заказное убийство члена одной из общественных организаций, публично выступавшего против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях. Преступление предупредила Служба безопасности Украины.

Об этом сообщается в Facebook СБУ.

Оперативники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ получили информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона.

Правоохранители установили, что активист мешал злоумышленнику наладить сделки по нелегальной добыче янтаря и вырубке леса. К теневому бизнесу заказчик убийства планировал привлечь криминальные круги.

СБУ задокументировала сбор злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал подсадному киллеру гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

Чтобы предупредить убийство, правоохранители сымитировали обстановку преступления. Затем они задержали заказчика в областном центре во время отчета "киллера" перед заказчиком. Задержанному сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Видео: YouTube/ Служба безпеки України

Следователи Главного следственного управления СБУ открыли уголовное производство по ч.2 п.11 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее "Страна" сообщала о задержании в Мелитополе следователя полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство по заказу.

Мы также писали, что СБУ задержала киевского бизнесмена по подозрению в подготовке заказного убийства трех человек.