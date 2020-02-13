Сегодня, 13 февраля 2020 года, Луна находится в Весах, она убывающая. Магнитных бурь нет.

"Страна" публикует гороскоп на этот четверг для всех знаков зодиака.

Что ждет все знаки зодиака с 10 по 16 февраля читайте в астрологическом прогнозе на всю эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

Чем азартнее в хорошем смысле вы будете сегодня, тем лучших результатов вы добьетесь. Не экономьте идеи и силы. При этом оставляйте пути для отступление и не ставьте на кон все.

Телец (21.04 - 20.05)

Этот день отлично подойдет для прогулок на улице, физических упражнений, самообразования. Черпайте сильную здоровую энергию извне, а отдавайте ее своим самым близким.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Не завидуйте чужим достижениям, а уж тем более счастью других людей. Вам на самом деле неизвестно, насколько сложно им это далось. Вас ждут не менее большие успехи, только нужны работать еще более основательно.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня там нужно быть на позитивне, проявлять энтузиазм, интерес ко всему происходящему. Если вы давно хотели попробовать что-то новое интересное в жизни - самое время. Главное, чтобы это было на пользу здоровью.

Лев (23.07 - 23.08)

Если у вас есть проблема, постарайтесь рассказать о ней максимально подробно своим близким и попросить их посмотреть на ситуацию со стороны. Велика вероятность, что они быстро подскажут вам пути решения.

Дева (24.08 - 23.09)

Если сегодня вы почувствуете физическую слабость, недомогание, проявление болезни, то обязательно идите к врачу. Не занимайтесь самолечением. При этом не накручивайте себя и не нервничайте зря.

Весы (24.09 - 23.10)

Гните свою линию. Не отступайте от того, что за вы начали бороться и к чему решили стремиться. Не опускайте руки. Попробуйте внедрить все доступные меры. Если вы пойдете до конца, то цель вскоре будет реализована.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Если вам решат сделать сюрприз или помогут заработать деньги, то несколько раз подумайте на предмет того, не афера ли это. В целом же сегодня лучше плотно консультироваться со своими более опытными коллегами.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не скупитесь сегодня на добрые или нежные слова, похвалу, благодарность. Это очень важно услышать вашим близким именно от вас. В целом же постарайтесь не злиться, если жизнь подбросит вам испытания. Они сделают вас сильнее.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не прописывайте события сегодняшнего дня на сто процентов. Иначе из-за небольших коррективов мы можете вообще ничего не успеть. Лучше всего для самых важных задач и целей подготовьте план "Б", а, возможно, даже и "В".

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня звезды рекомендуют вам обратиться к своему внутреннему мира. Возможно, так окажется, что в последнее время вам приходится кривить душой или поступать не по совести. Это важно исправить, иначе случатся дурные последствия.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Уделите время тем близким, друзьям и родным, на общение с которыми в последнее время у вас не хватает времени. Поинтересуйтесь их здоровьем, а также тем, что их беспокоит. Не будьте чуждыми. Их проблемы - и ваши тоже.