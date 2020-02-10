Американская компания Apple в марте может объявить о старте продаж нового iPhone стоимостью менее $500. Вероятно, он будет называться iPhone SE 2 или iPhone 9. Производство запчастей для нового телефона сейчас набирает обороты.

Об этом со ссылкой на западных аналитиков сообщает сайт Fast Company.

По сведениям одного из источников, новый телефон скорее всего будет продаваться по 399 долларов. Примерно столько же стоил первый iPhone SE.

Аналитики утверждают, что Apple нужно дешевое устройство, чтобы иметь больше шансов конкурировать на огромном индийском рынке.

Львиная доля покупателей в Индии привыкла приобретать смарфоны на платформе Android менее чем за 200 долларов. Кроме того, новый телефон может попробовать завоевать Китай. Этот рынок также необъятный.

Дешевый iPhone может оказаться привлекательным для большой группы людей в других странах, которые раньше не могли позволить себе iPhone. Речь идет о молодых людях с небольшими доходами, которые предпочитают более бюджетные Android, и люди, которые обычно покупают использованные iPhone.

В 2016 году Apple уже продавала дешевые iPhone SE за 399 долларов. Однако, несмотря на хорошие показатели продаж, уже в сентябре 2018 года компания их прекратила.

Ранее "Страна" писала, что в сентябре в Украине за новый iPhone 11 просили на 8 тысяч грн больше, чем у производителя.

Мы также сообщали, что на днях Франция оштрафовала Apple на 25 млн евро за медленную работу iPhone.