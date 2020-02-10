Курьер службы Glovo Григорий Клименко, который скончался в скорой в январе 2020 года, умер от переохлаждения из-за нападения грабителей.

Об этом сообщил отец Григория, Тарас Клименко в Facebook.

Тарас Клименко рассказал, что у сына украли телефон и деньги. "Я, к сожалению, не научил его, что наше общество есть содружество гидр и мегер, а он искал среди нас возвышенных натур. Безусловно, что есть и такие, но мой любимый сын их не встретил. В конечном итоге его убили за дорогой смартфон марки "Хуавей" и 1300 денег из кассы. Берегите детей, учите их самообороне", - написал отец.

Известно, что по образованию Григорий филолог, закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В последнее время он жил отдельно, снимал квартиру, подрабатывал курьером. Отец делится, что его сын был очень светлым и добрым парнем, это активно подтверждают и в комментариях. Тарас благодарит всех за поддержку и просит лишь об одном: чтобы те, кто бывают в церкви, поставили свечу или написали поминальную записку.

"Он очень хороший мальчик, слишком хороший для нашего мира", - пишет горем убитый отец.

Фото: facebook.com

Напомним, что стали известны новые детали гибели курьера Glovo в центре Киева.

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