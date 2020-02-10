Патрульная полиция предупредила, что не стоит нарушать ПДД - иначе автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Также правоохранители разъяснили, куда нужно обращаться, если это все-таки произошло.

Об этом говорится в Facebook патрульной полиции Киева.

Автомобиль эвакуируют, если он стоит:

на проезжей части на второй или третьей полосе;

на железнодорожном переезде;

на трамвайных путях;

на эстакаде, мосту, путепроводе или под ними, в тоннеле;

на пешеходном переходе и ближе 10 метров к нему с любой стороны, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

на перекрестке и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода (за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки напротив бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса);

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров;

на расстоянии ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

в местах, где невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

если машина делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов;

на выделенной полосе для движения общественного транспорта;

на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

так, что препятствует движению или работе снегоуборочного и другого коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления чрезвычайной экологической ситуации;

таким образом, что нарушает схему парковки транспортных средств, блокируя проезд по двум или более полосам движения;

на местах для стоянки и бесплатной парковки водителями с инвалидностью;

на местах для остановки, стоянки, парковки транспортных средств с электродвигателями.

Вернуть эвакуированное транспортное средство можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуатора и штрафплощадки. Для этого нужно посетить управление патрульной полиции. В Киеве оно находится на улице Народного Ополчения, 9. Сразу у входа стоит терминал электронной очереди. Водителю нужно взять талончик и дождаться своей очереди. Затем ему предоставят реквизиты для оплаты штрафа и услуг эвакуации. После их уплаты можно будет забрать автомобиль со штрафплощадки.

Если транспортное средство эвакуировали инспекторы по парковке, на терминале следует нажать "Эвакуация КГГА". Если же его забрали патрульные - нажать "Административная практика".

Если неизвестно, кто эвакуировал авто, необходимо позвонить на службу 102, или на горячую линию патрульной полиции Киева по телефону (044) 287-82-82.

Как сообщала "Страна", в январе на дороги Киева выехали новые эвакуаторы, которые могут забирать машины меньше, чем за минуту.

Мы также писали о курьезном случае в Одессе, где угонщик похитил иномарку с помощью эвакуатора.