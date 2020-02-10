Фото: Facebook/ kyivpatrol

Патрульная полиция предупредила, что не стоит нарушать ПДД - иначе автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Также правоохранители разъяснили, куда нужно обращаться, если это все-таки произошло.

Об этом говорится в Facebook патрульной полиции Киева.

Автомобиль эвакуируют, если он стоит:

  • на проезжей части на второй или третьей полосе;
  • на железнодорожном переезде;
  • на трамвайных путях;
  • на эстакаде, мосту, путепроводе или под ними, в тоннеле;
  • на пешеходном переходе и ближе 10 метров к нему с любой стороны, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;
  • на перекрестке и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода (за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки напротив бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса);
  • на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством составляет менее 3 метров;
  • на расстоянии ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии - ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;
  • ближе 10 метров от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;
  • в местах, где невозможен встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;
  • если машина делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов;
  • на выделенной полосе для движения общественного транспорта;
  • на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;
  • так, что препятствует движению или работе снегоуборочного и другого коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления чрезвычайной экологической ситуации;
  • таким образом, что нарушает схему парковки транспортных средств, блокируя проезд по двум или более полосам движения;
  • на местах для стоянки и бесплатной парковки водителями с инвалидностью;
  • на местах для остановки, стоянки, парковки транспортных средств с электродвигателями.

Вернуть эвакуированное транспортное средство можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуатора и штрафплощадки. Для этого нужно посетить управление патрульной полиции. В Киеве оно находится на улице Народного Ополчения, 9. Сразу у входа стоит терминал электронной очереди. Водителю нужно взять талончик и дождаться своей очереди. Затем ему предоставят реквизиты для оплаты штрафа и услуг эвакуации. После их уплаты можно будет забрать автомобиль со штрафплощадки.

Скриншот из Facebook патрульной полиции Киева

Если транспортное средство эвакуировали инспекторы по парковке, на терминале следует нажать "Эвакуация КГГА". Если же его забрали патрульные - нажать "Административная практика".

Если неизвестно, кто эвакуировал авто, необходимо позвонить на службу 102, или на горячую линию патрульной полиции Киева по телефону (044) 287-82-82.

Как сообщала "Страна", в январе на дороги Киева выехали новые эвакуаторы, которые могут забирать машины меньше, чем за минуту.

Мы также писали о курьезном случае в Одессе, где угонщик похитил иномарку с помощью эвакуатора.

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