В Житомирской области во время обследования больных в 98 случаях подтвержден лабораторией вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в области превышен на 47%, но общий уровень заболеваемости по региону уже снижается.

Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

"Вирусологической лаборатории областного лабораторного центра проводятся исследования тяжелых больных гриппом и ОРВИ на договорной основе по направлению лечащего врача. В течение эпидемического сезона обследовано 200 таких больных, из них в 98 случаях лабораторно подтвержден грипп А - в мазках из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический и еще у одного больного определен вирус гриппа В", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение прошлой недели за медицинской помощью обратилось 10339 человек, что на 11,7% меньше, чем за предыдущую неделю. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в области превышен на 47%.

Специалисты лабцентра отмечают, что снижение уровня заболеваемости наблюдается как среди детей, так и среди взрослых (кроме возрастной категории от 30 до 64 лет). При этом, заболело 6352 ребенка, что на 19% меньше, чем за предыдущую неделю. Заболеваемость детей города Житомира снизилась на 37,7%.

В Житомирской области 45% школ на сегодняшний день находятся на карантине. В областном центре его продлили во второй раз - до 15 февраля.

С начала года в области от пандемического гриппа А (H1N1) умерли шесть человек, не имевших прививок.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения сообщили, сколько украинцев заболели гриппом в начале февраля.

Также мы писали о том, что в Запорожье от осложнений после гриппа умер уже третий человек.