Украинские тестирующие системы для определения нового коронавируса 2019nCoV могут появиться уже на текущей неделе. Их разработкой занимаются частные организации.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина.

На брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом, Кузин рассказал, как будут использовать новые тест-системы.

"Мы еще ожидаем дополнительную поставку тестов. Мы также имеем информацию от частных организаций, которые уже разрабатывают наши отечественные тест-системы. По их сообщениям, уже на этой неделе у нас также может быть доступ к этим системам украинского производства. Однако ВОЗ рекомендует проводить такое тестирование после окончания обсервационного периода: то есть после завершения 14 суток такие лица должны быть еще раз протестированы путем использования тест-систем и методом ПЦР (полимеразной цепной реакции - Ред.)", - сказал Кузин.

Руководитель ЦОЗ добавил, что существующих сейчас в Украине тест-систем достаточно для обработки текущих рутинных случаев и уточнения диагнозов, которые ставят в областях.

Как сообщала "Страна", о том, что в Украине разрабатывают свою систему обнаружения коронавируса у пациентов, стало известно в начале февраля.

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