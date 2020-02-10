Власти страны разработали план эвакуации украинцев 11 февраля из КНР, где продолжает расти число зараженных коронавирусом. Точное время вылета самолета будет определено сегодня вечером.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на и. о. директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина.

На брифинге, посвященном распространению нового коронавируса, Кузин сказал, когда примерно станет известно время вылета.

"Когда все технические, логистические детали будут проработаны, Минздрав вместе с Мининфраструктуры и ЦОЗ сделает официальный анонс. На данное время есть точечные сообщения о точной дате, или точное время вылета либо посадки такого рейса. Эта информация не является подтвержденной с нашей стороны. Информация о точном времени вылета или точное время посадки будет известна сегодня только после 17:30. Это время внеочередного совещания, которое будет", - сказал Кузин.

Что касается аэропорта, который примет рейс из Китая, Кузин отметил, что рассматривается несколько вариантов: "Это может быть или терминал Борисполя, либо другая область, либо другой аэродром".

Кузин также рассказал, что экипажа самолета будет состоять из 16 человек, в том числе трех медицинских работников: врача-эпидемиолога, врача-анестезиолога и медсестры.

Пассажиры пройдут инструктаж по инфекционному контролю. Во время полета на них будут надеты обычные маски, которых, по заверению Кузина, достаточно. В случае ухудшения самочувствия одного из пассажиров его отсадят от остальных. Перед посадкой и перед прилетом в Украину пассажиры пройдут температурный.

После прибытия пассажиров перевезут в карантинные учреждения двумя автобусами.

"Вся техника, все оборудование, которое будет использовано для этого процесса, пройдет дезинфекцию в усиленном режиме. Уже через 3-4 часа такое транспортное средство или самолет можно использовать без каких-либо рисков", - отметил Кузин.

Он добавил, что в самолете заменят воздушные фильтры.

Как писала "Страна", уже определены учреждения, в которых прибывшие из КНР пройдут карантин.

Мы также сообщали, что без согласия на карантин украинцы не смогут вылететь из Китая.