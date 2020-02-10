Заместитель главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив назначен на должность временно исполняющего обязанности главы ведомства. Об этом говорится в Указе президента Владимира Зеленского, опубликованном на сайте главы государства.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича", - говорится в документе.

Как пишут местные СМИ, Федорив приступил к исполнению обязанностей главы обладминистрации еще 22 января. В то время еще действующий глава обладминистрации Денис Шмыгаль отбыл в командировку в Киев в ожидании назначения на новую должность.

Виталий Федорив, 1977 г.р., занимал различные должности в Ивано-Франковской обладминистрации с 2001 года, а заместителем главы обладминистрации стал в ноябре 2018 года.

Напомним, 4 февраля Рада провела замену в Кабмине - на место министра по делам общин и территорий Алены Бабак назначили губернатора Ивано-Франковщины Дениса Шмыгаля, который также стал вице-премьером.

Также мы сообщали, что Зеленский назначил нового губернатора Львовщины и пообещал шахтерам выплатить долги.