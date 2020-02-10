В понедельник, 10 февраля, волонтеру Марусе Зверобой, угрожавшая смертью президенту Украины, избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Сегодня пранкер Джокер опубликовал в Telegram переписку со Зверобой, которую вел от имени нардепа от партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко.

"Пообщался с Марусей Зверобой от имени Ирины Геращенко. У Зверобой большие политические амбиции. "Буду валить его (Зеленского) по отводу войск...я ему п@дару покажу". Но прежде хочет подлечиться, поэтому просит Ирину подлечить ее в Феофании", - написал пранкер.

При этом в переписке Зверобой признается, что у нее язва желудка.

Фото: t.me/joker_ukr

26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федына выражаются в отношении президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области.

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федына.

Напомним, что Маруся Зверобой обозвала Зеленского прямо на суде.

Также мы писали о том, что Маруся Зверобой оскорбила прокурора на суде и порекомендовала ему надеть собачий ошейник.