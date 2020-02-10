Украинские граждане, которых планируют 11 февраля эвакуировать из Китая из-за вспышки коронавируса и поместить на двухнедельный карантин в Киевской области, обязаны дать согласие на это. В случае отказа пройти карантин в вылете из КНР будет отказано.

Как передает "Укринформ", об этом заявил на брифинге и.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласие на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. И этот пункт регулируется ст. 35 постановления Кабмина 893. Это механизм воздействия на тех лиц, которые планируют эвакуацию на территорию Украины ", - пояснил Кузин.

По его словам, ведомство уже разработало форму информированного согласия. Через каналы МИДа с ней ознакомили украинцев, планирующих эвакуацию (всего их 51 человек, включая одного ребенка).

"Пока, по имеющейся у нас информации, все, кто изъявил желание прилететь в Украину, такую ​​форму будут готовы подписать, и они соглашаются на проведение 14-дневного карантина", - добавил руководитель Центра.

По данным ЦОС, который взаимодействует с посольством Украины в Китае, в Ухани и провинции Хубэй находятся от 120 до 200 украинцев.

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