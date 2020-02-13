14 февраля 2020 года отмечается День святого Валентина, он же День всех влюбленных.

Граждане по всему миру готовятся к Валентинову дню серьезно: влюбленные обмениваются валентинками, дарят друг другу подарки. Некоторые в этот день вступают в брак, а некоторые делают предложение руки и сердца.

День влюбленных празднуют от воспитанников детских садов до пожилых людей. И это логично, потому что у любви нет возраста.

Мы предлагаем вниманию читателей оригинальные поздравления на русском и украинском языках: открытки, картинки, стихи и прозу, гифки. Их можно отправить коллегам и друзьям, родным, детям и родителям, своим любимым. Их можно отправить в мессенджере или по смс.

Короткие поздравления с Днем Валентина для смс

Большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Спасибо за твое плечо и понимание. Спасибо, что ты есть.

Сложно было представить, что кого-нибудь я буду любить так сильно. Ты - мой смысл, ты - мое счастье. Я тебя люблю.

Я тебя люблю. Будь.

Когда мне очень плохо, только твоя улыбка, взгляд и поддержка помогают не отчаиваться и двигаться дальше. Я люблю очень люблю!

С Днем влюбленных! Никогда не хотелось отмечать этот праздник... до появления тебя в моей жизни. Я тебя люблю.

Я буду делать все, чтобы никогда не огорчать тебя. Я тебя очень люблю, и хочу говорить это как можно чаще, не только 14 февраля.

Мамочка, поздравляю с Днем святого Валентина! Живи долго-долго! Я всегда чувствую твою теплоту и любовь.

Желаю тебе найти свою любовь. Не отчаивайся, что ее пока нет. Она обязательно придет. Просто пока Бог тебя оберегает от несчастливых отношений. А твои будут самыми счастливыми.

Филипп Кирковов. Валентинов день

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