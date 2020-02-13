14 февраля 2020 года отмечается День всех влюбленных
14 февраля 2020 года отмечается День всех влюбленных

14 февраля 2020 года отмечается День святого Валентина, он же День всех влюбленных. 

Граждане по всему миру готовятся к Валентинову дню серьезно: влюбленные обмениваются валентинками, дарят друг другу подарки. Некоторые в этот день вступают в брак, а некоторые делают предложение руки и сердца. 

День влюбленных празднуют от воспитанников детских садов до пожилых людей. И это логично, потому что у любви нет возраста. 

Мы предлагаем вниманию читателей оригинальные поздравления на русском и украинском языках: открытки, картинки, стихи и прозу, гифки. Их можно отправить коллегам и друзьям, родным, детям и родителям, своим любимым. Их можно отправить в мессенджере или по смс. 

Короткие поздравления с Днем Валентина для смс

Большое спасибо за то, что ты есть в моей жизни. Спасибо за твое плечо и понимание. Спасибо, что ты есть. 

Сложно было представить, что кого-нибудь я буду любить так сильно. Ты - мой смысл, ты - мое счастье. Я тебя люблю. 

Я тебя люблю. Будь. 

Когда мне очень плохо, только твоя улыбка, взгляд и поддержка помогают не отчаиваться и двигаться дальше. Я люблю очень люблю!

С Днем влюбленных! Никогда не хотелось отмечать этот праздник... до появления тебя в моей жизни. Я тебя люблю. 

Я буду делать все, чтобы никогда не огорчать тебя. Я тебя очень люблю, и хочу говорить это как можно чаще, не только 14 февраля. 

Мамочка, поздравляю с Днем святого Валентина! Живи долго-долго! Я всегда чувствую твою теплоту и любовь. 

Желаю тебе найти свою любовь. Не отчаивайся, что ее пока нет. Она обязательно придет. Просто пока Бог тебя оберегает от несчастливых отношений. А твои будут самыми счастливыми. 

Филипп Кирковов. Валентинов день 

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Поздравления с Днем влюбленных: картинки, открытки, гифки

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