На территории Обуховского района Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию по изготовлению наркотических средств.

Трем лицам уже сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что группа лиц занималась изготовлением наркотических веществ в складском помещении, расположенном в одном из поселков в Киевской области.



По результатам проведенных обысков изъято оборудование для изготовления наркотических веществ в лабораторных условиях, химикаты, а также расфасованные в пакеты порошкообразные вещества белого цвета, которые направлены на экспертизу.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В настоящее время трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.



По результатам проведенных судебных экспертиз будет решен вопрос об окончательной квалификации действий лиц, причастных к совершению преступления.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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