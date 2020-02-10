На складе под Киевом полицейские нашли внушительную нарколабораторию. Фото
На территории Обуховского района Киевской области правоохранители разоблачили нарколабораторию по изготовлению наркотических средств.
Трем лицам уже сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Следствием установлено, что группа лиц занималась изготовлением наркотических веществ в складском помещении, расположенном в одном из поселков в Киевской области.
По результатам проведенных обысков изъято оборудование для изготовления наркотических веществ в лабораторных условиях, химикаты, а также расфасованные в пакеты порошкообразные вещества белого цвета, которые направлены на экспертизу.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
В настоящее время трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.
По результатам проведенных судебных экспертиз будет решен вопрос об окончательной квалификации действий лиц, причастных к совершению преступления.
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Напомним, что под Киевом водитель с наркотиками устроил езду без правил.
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