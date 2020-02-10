Министр иностранных дел Вадим Пристайко, слухи об отставке которого ходят в последние дни, сделал заявление по поводу встречи глав МИД в "нормандском формате". По его мнению, опыт показал неэффективность таких встреч.

Как сообщает РИА Новости, громкое заявление прозвучало на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

Журналисты спросили у Пристайко о возможности проведения встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД на полях мюнхенской конференции.



"Я никогда не слышал от Франции, Германии или России, что мы будем проводить такую встречу" - сказал руководитель украинского ведомства.



"Я приеду в Мюнхен, я надеюсь, что мы все вчетвером там будем... Если бы мне дали выбор, ехать на министерскую встречу или готовиться к президентской встрече в апреле, как об этом договорились в декабре, я бы сделал ставку на апрель", - добавил Пристайко.

Затем он сообщил, что его сомнения в целесообразности встреч глав МИД разделяют другие министры.



"Мы виделись с Лавровым в декабре на полях СМИД (Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств - Ред.), потом все мы собрались и поняли, министерские встречи в формате "нормандской четверки" не очень эффективны. Лидеры решили, что эту работу надо убрать из слабых рук их министров и сделать ее самим. Да будет так", - резюмировал он.

Ранее "Страна" писала, что встречу глав МИД "нормандского формата" в Мюнхене анонсировал сам Пристайко 4 февраля.

Также мы рассказывали, что глава МИД в конце февраля собирается посетить Вашингтон и Нью-Йорк, где на Генассамблее ООН расскажет о войне на Донбассе.

