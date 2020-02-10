В Южной Корее мать смогла "увидеться" со своей умершей дочерью с помощью очков виртуальной реальности. Девочка умерла от лейкемии в 2016 году.

Об этом сообщает издание РИА Новости в Facebook.

Как отмечается, дочь кореянки Джан Джи-Сун по имени Найон было всего 7 лет. Спустя четыре года инженеры и разработчики виртуальной реальности смогли "оживить" ребенка. Джан Джи-Сун смогла поговорить с дочкой, подержать за руку, отметить ее день рождения с зажженными свечами на торте. Трогательный момент показали в документальном фильме "Я встретила тебя".

Эксперты считают, что воссоздание умерших в цифровом мире может привести к непредвиденным последствиям, в том числе и для здоровья живых родных. Этот фильм в очередной раз поднимает вопросы об этичном использовании VR-технологий.

Но сама Джан Джи-Сун говорит, что счастлива из-за возможности увидеть дочь, хоть и в VR. "Надеюсь, после этого шоу многие запомнят Найон", — добавила она.

Видео: YouTube/MBCdocumentary

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