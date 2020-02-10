Турция ударила по сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе (Сирия). Уточняется, что турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии.

Об этом сообщает телеграм-канал РИА "Новости" со ссылкой на Министерство обороны Турции.

"В частности, подбит вертолет сирийской армии, заявили в Минобороны", - говорится сообщении телеграм-канала.

Фото: telegram.org

Отметим, что по данным турецкого телеканала NTV, удар ВС Турции по сирийским целям стал ответом на артобстрел наблюдательного пункта в Идлибе, при котором погибли пять турецких военных и еще пятеро были ранены.

Ранее "Страна" писала о том, что Россия официально подтвердила гибель своих военных в Сирии.

Также мы сообщали, что Турция нанесла авиаудар по 46 целям в Сирии в ответ на гибель своих военных.