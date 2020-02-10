Дарью Мастикашеву, которая 2,5 года провела под стражей в Украине и была обменяна 29 декабря 2019 года в ДНР, задержали при выезде в Россию. Это произошло на КПП Успенка.

О происшествии рассказал адвокат Валентин Рыбин в видеообращении на Facebook, записанном в Краматорске.

По словам юриста, Дарью задержали 10 февраля представители министерства госбезопасности "ДНР" без объяснения причин. Они уверяют, что женщине нужно получить какое-то разрешение.

Рыбин утверждает, что нет никаких оснований для удержания Дарьи в "ДНР". Такое удержание он называет незаконным.

Видео: Facebook/ valadvocat

"Таким образом республики не строятся. И наверное вряд ли можно добиться каких-либо результатов в признании республик, если на территории республик действуют непонятные гражданам правил", - резюмировал Рыбин и потребовал прекратить преследование Дарьи, позволив ей вернуться к своему ребенку.

Накануне декабрьского обмена "Страна" подробно рассказывала о Мастикашевой, попавшей в тюрьму по обвинению в госизмене.

Мы также писали, что Дарья подвергалась в Украине пыткам.