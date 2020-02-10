Крымскотатарский телеканал ATR, в середине января предупреждавший о прекращении вещания из-за недостатка финансирования, объявил об остановке поступления средств из госбюджета. Также на канале сообщили о блокировании счетов.

Об этом говорится на сайте ATR.

28 декабря 2019 года государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн. Однако тогда все банки были закрыты, операции не проводились и, согласно закону, ATR вынужден был вернуть деньги в бюджет.

В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование канала выделили 50 млн грн. Часть этих денег поступила на счет ATR, однако их заблокировало казначейство.

В связи с блокированием финансирования телеканал начал марафон #SaveATR с эфирами без ведущих и гостей. Во время марафона демонстрируется пустая студия под звуки ударов сердца.

В 20:00 10 февраля о ситуации с финансированием собирается рассказать генеральный директор ATR Ленур Ислямов в эфире передачи "PRIME: Муждабаев".

Видео: Facebook/ atrchannel

Около шести лет назад крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и "Лидер", входящие в состав медиахолдинга ATR, перестали вещать в Крыму из-за отсутствия лицензии РФ. ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева.

Первый крымскотатарский телеканала стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым. Позже детский телеканал Lâle и радио Meydan также возобновили вещание из Киева.

Как писала "Страна", в 2016 году у ATR тоже были проблемы с госфинансированием, из-за чего канал хотел переехать в Литву. Однако тогдашний президент Петр Порошенко выделил каналу необходимые деньги.