В Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном заповеднике показали фотоснимки стаи самок тетерева, которые гуляют по местным просторам в зоне отчуждения.

Соответствующие фото опубликовала пресс-служба заповедника на своей странцие в социальной сети Facebook.

"Тетерева. Девочки на прогулке", - говорится в подписи под фотографиями птиц.

Как известно Тетерев достаточно крупная птица с маленькой головой и коротким клювом. Самцы по размерам больше, чем самки, длина их тела от 49 до 58 см, масса находится в пределах 1-1,4 кг, а самки в длину достигают от 40 до 45 см, а их вес составляет 0,7-1 кг.

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