В Запорожье зафиксирован уже третий в регионе с начала января случай смерти от осложнений после гриппа.

Третьей жертвой стала женщина, которая обратилась за помощью к медикам 26 января. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на врача-эпидемиолога ГУ "Запорожский областной лабораторный центр Минздрава" Любовь Акчурину.

"У женщины, жительницы Запорожья, при обследовании медики диагностировали грипп типа А. Женщина имела также большое количество хронических заболеваний. В больницу она попала уже в тяжелом состоянии", - отметила врач-эпидемиолог.

По ее словам, женщина обратилась к медикам 26 января, грипп диагностировали - 28 января, а умерла она 5 февраля.

В лабораторном центре отметили, что в области продолжается вакцинация против гриппа. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 21154 человека, за последнюю неделю привито 16 человек.

Напомним, до этого в Запорожской области от осложнений гриппа скончалась 51-летняя женщина и роженица, ребенка которой удалось спасти.

Также мы сообщали, что в Днепропетровской области после осложнений от гриппа умер 37-летний мужчина.