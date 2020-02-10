В январе 2020 года инфляция составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года. Это привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, базовая инфляция (очищенная от цен на сезонные товары - Ред.) в январе этого года осталась на отрицательном уровне – "минус" 0,2%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала до 3,3% с 3,9%.

Фото: ukrstat.gov.ua

Продукты питания в Украине за январь 2020 года подорожали на 0,5%. Больше всего (на 6,6%) подорожали овощи. На 1,4-0,3% выросли цены на кисломолочную продукцию, говядину, продукты переработки зерновых, молоко, сыры, безалкогольные напитки, хлеб. В то же время на 1,5-0,3% подешевели яйца, сахар, свинина, рис, рыба и продукты из рыбы, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - снизились на 5,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 1,7% (в том числе газ подорожал на 10,7%), а горячая вода и отопление подешевели на 2,5%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подешевели на 0,1%, здравоохранение - без изменений 0,0%. Транспорт в целом подешевел на 0,7% (в т.ч. цены на топливо снизились на 4,0%). Вместе с тем на 1,4% подорожал проезд в автодорожном пассажирском транспорте.

Цены на связь выросли на 0,8%, отдых и культура без изменений 0,0%, образование подорожало на 1,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,7%.

В декабре минувшего года Госстат зафиксировал дефляцию 0,2% и базовую инфляцию "минус" 0,3%. В целом за 2019 год инфляция снизилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.

Напомним, что по данным Goldman Sachs, темпы инфляции в Украине повысятся до 5%.

Также мы писали о том, что инфляция-2020 будет больше прошлогоднего показателя.