Китайский коронавирус не проник в Украину, но уже добрался до украинцев. Двое наших граждан заразились коронавирусом на борту фешенебельного круизного лайнера "Diamond Princess" у побережья Японии.

Судно поставили на карантин после того, как у одного из пассажиров был диагностирован вирус 2019-nCoV. Сейчас оно пришвартовано возле Йокогамы и пробудет на карантине до 19 февраля.

На его борту находятся около 3 600 человек, в том числе 25 украинцев. У 130 пребывавших на лайнере подтвердили заражение коронавирусом, все они доставлены в больницу.

Собрали информацию, что происходит на "Diamond Princess".

Украинцы на борту

Круизное судно вышло из Йокогамы 20 января и должно было вернуться 4 февраля. На его борту находятся 17 палуб с каютами пассажиров, фитнес-центрами, полем для гольфа, теннисным кортом, бассейнами, театром, художественной галерей, казино, ночным клубом и барами.

Лайнер заходил на острова Окинава, Кюсю, во Вьетнам и Гонконг. В последнем на берег сошел пассажир из Китая, который пробыл на борту пять дней. У 80-летнего мужчины диагностировали вирус 2019-nCoV. После этого власти Японии решили объявить 14-дневный карантин на "Diamond Princess" до 19 февраля. До этого времени пассажиры и экипаж, а это граждане 50 стран, не покидают лайнер.

По состоянию на 10 февраля было известно о 130 заразившихся. Все они доставлены в больнице на берегу и находятся под наблюдением врачей. Среди них двое граждан Украины.

С начала стало известно, что заболел 25-летний мужчина, потом - 37-летняя женщина. Оба они работали на кухне и в обслуживании лайнера. Остальные 23 украинца - также часть экипажа. Пока более подробной информации о заболевших нет.

"Diamond Princess". Фото: cnbc.com

Зараженный китайским коронавирусом украинец чувствует себя хорошо, явно видимых симптомов заболевания у него пока нет, но тест показал заражение вирусом и в ближайшее время он останется под наблюдением медиков.

То же самое и у второй заразившейся украинки. Заболевание у нее протекает бессимптомно, состояние стабильное, она госпитализирована.

В украинском консульстве заявили, что находятся в контакте со всеми гражданами Украины на борту карантинного судна.

Глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий также сообщил, что ежедневно состояние украинцев в Японии отслеживают в Минздраве.

По словам Радуцкого, у Госпогранслужбы есть перечень всех граждан Украины, находящихся на лайнере, и по возвращению за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.

Что будут делать в Украине

Комментируя ситуацию, директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин, во время брифинга сообщил, что за украинцами с "Diamond Princess", по прибытии установят медико-санитарный надзор.

Дата возвращения и дату прекращения карантина пока не определена. Это будет зависеть от того, насколько быстро будут протестированы лабораторно все пассажиры лайнера. Пока, из-за тесного контакта пассажиров, проводится уже второй раунд отбора образцов на исследование наличия коронавируса.

Игорь Кузин. Фото: РБК-Украина

Что касается украинцев, которых эвакуируют из эпицентра заражения коронавирусом в Китае 11 февраля, то их будут содержать на карантине в течение 14 дней в двух санаторных учреждениях Киевской области.

"Определены два учреждения закрытого типа. Это не больницы, это учреждения санаторного типа", - сообщил Игорь Кузин и уточнил, что есть еще одно предложение от Минобороны по размещению граждан на время карантина, поэтому таких мест может быть три.