В Офисе президента заявили, что руководство страны не возражает против голосования фракции президента за отставку главы НАБУ Артема Сытника. Основная претензия к нему - отсутствие реального результата работы по борьбе с коррупцией.

Об этом после выхода материала о ситуации в Раде по поводу увольнения Сытника, "Стране" рассказали источники на Банковой, передает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Допустим, при Порошенко были какие-то политические моменты, которые мешали Сытнику. Плюс не было антикоррупционного суда. Теперь нет Порошенко, зато есть антикоррупционный суд. Казалось бы - самое время начать показывать эффективность работы. Но реально никаких крупных расследований нет. И результата тоже нет. Зато есть обоснованные подозрения, что идёт слив и продажа дел фигурантам", - заявил источник на Банковой, отметив, что с учетом такой позиции большая часть фракции "Слуги народа" будет голосовать за отставку, а значит голосов, скорее всего, хватит.

Стоит отметить, что в данный момент группа поддержки Сытника пытается организовать давление на Банковую.

Так, сегодня появилось заявление группы послов Большой семерки по реформам в Украине, в которой они призвали проводить увольнение главы НАБУ исключительно в рамках закона.

Кроме того, НАБУ возбудило уголовное дело по прослушке экс-директора ГБР Трубы, в котором фигурируют руководители Офиса президента.

Впрочем, по данным источников "Страны", это вряд ли произведёт впечатление. По увольнению Сытника, есть норма закона, по которой отставку главы НАБУ может инициировать 150 депутатов и она соблюдена. А что касается прослушки Трубы, то она была незаконной, ее подлинность установить невозможно, а потому вряд ли она приведёт к каким-либо юридическим последствиям.

"На данный момент вероятность отставки Сытника выглядит высокой", - подытожил "Стране" источник на Банковой.