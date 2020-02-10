Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы, которая завладела 27 объектами недвижимости в столице.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

Как сообщается преступники подозреваются в мошенническом завладении 27 объектами недвижимости государственной и коммунальной собственности на сумму более 170 млн гривен.

В состав преступной группы входили бывший и.о. директора СВКП "Киевводфонд", экс-начальник юридического отдела указанного предприятия и другие лица.

Согласно материалам следствия, в период 2015-2017 годов участники преступной группы, привлекая в качестве подставных лиц жителей временно оккупированных территорий Луганской области, разработали схему мошеннического завладения недвижимостью, принадлежащей государству и территориальной громаде Киева, с использованием поддельных правоустанавливающих документов, печатей и бланков.

Среди незаконно присвоенного имущества административное здание Государственной налоговой инспекции на ул. Сечевых Стрельцов площадью 1386 кв. м, здание общежития по ул. Коперника площадью 2086 кв. м, 20 помещений общественных уборных СВКП "Киевводфонд", здание бывшего детского санатория "Победа".

"Действиями организованной преступной группы интересам государства нанесен ущерб на сумму более 170 млн гривен. Часть незаконно отчужденных объектов на сумму более 100 млн гривен уже возвращены государству. Принимаются меры по возврату иного имущества", - говорится в сообщении.

Действия обвиняемых квалифицированы ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. За содеянное им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Скриншот: Facebook/Прокуратура міста Києва

Ранее сообщалось, что мошенники, которые обманывали заробитчан с устройством, предстанут перед судом.

Также мы писали, что мошенники от имени зама Рябошапки по телефону требуют у нардепов и чиновников взятки .