Во вторник, 11 февраля, в Украину вернется непогода со штормовым ветром, дождем с мокрым снегом и плюсовой температурой воздуха днем. Об этом сообщает Укргидромнетцентр.

Уточняется, что осадки накроют всю территорию страны. В ночь на вторник

на левобережье еще будут господствовать морозы до 5-7 градусов, а на правом берегу ночная температура будет балансировать в пределах от -1 до +2. Днем на всей территории Украины воздух прогреется до +2-5 градусов. На юге - до + 8-9.

Также синоптики предупреждают, что в большинстве областей порывы ветра 15-20 м / с; в Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м / с, метель (I уровень опасности желтый).

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что на запад Украины идет потепление, а ее восток содрогнется от ночных морозов.

Также мы сообщали, что синоптики предупредили украинцев о сильных порывах ветра и мокром снеге в начале недели.