Суд Киева приговорил к 7 годам 6 месяцам тюрьмы мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин. Преступление он совершил в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева 10 февраля.



"Установлено, что 31.07.2017 обвиняемый зашел в помещение магазина по ул. Кирилловской и удостоверившись, что кроме кассира в помещении никого нет, достал пистолет и направил на продавца с требованием предоставить всю имеющуюся выручку. Завладев деньгами, обвиняемый скрылся с места преступления", - сообщил он.



Приговором Подольского районного суда Киева с учетом позиции прокурора злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины. Ему назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что прокуратура оспорит мягкий приговор педофилу, который развращал девочек в школьных туалетах.

Также мы писали о том, что в Киеве бывший заключенный украл из обменника валюты на миллионы гривен с помощью его сотрудницы.