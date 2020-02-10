В Бразилии ученые обнаружили новый загадочный вирус, более 90% генов которого неизвестны науке. Его обнаружили на искусственном озере Пампулья. Опасен ли он для человека - пока неизвестно.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Как отмечают ученые, геном вируса является почти совершенно новым для науки. Вирус состоит из небольших частиц размером 80 Нм (0.00008 мм). Более 90 процентов генов яравируса нигде и никогда не были описаны ранее - это так называемые гены-сироты (ORFans). Только 6 найденных генов имели отдаленное сходство с известными вирусными генами, включенными в научные базы данных. Поиск по более чем 8500 доступным базам не дал исследователям никаких подсказок относительно "родственных связей". Как отметила группа ученых, вирус является "новой линией амебного вируса со странным происхождением".

Вирус назвали яравирус (Yaravirus brasiliensis) в честь Яры - владычицы водной стихии в бразильской мифологии. Его обнаружили на искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонти.

Ученые пока не могут сказать, чем же он является на самом деле – представителем совершенно новой группы или "потомком" гигантского вируса, который каким-то образом эволюционировал в уменьшенную форму.

Об опасности вируса для здоровья и жизни людей не сообщается.

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