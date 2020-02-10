В Украине проходят массовые проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС). Прокуроры проверяют законность и эффективность использования земли и госимущества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник, 10 февраля.

Как сообщается, согласно предварительным результатам инспектирования пенитенциарных учреждений Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Харьковской областей были выявлены ряд преступлений, включая тяжкие, связанные с растратой, присвоением, нерациональным использованием и порчей госимущества и земли.

Так, по результатам проверки Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области открыто уголовное производство по факту присвоения около 32 млн грн. Служебные лица госпредприятия Сельскохозяйственное предприятие ДКВС №109 искусственно занизили показатели урожайности сельскохозяйственной продукции за 2019 год.

В Днепропетровской области местная прокуратура обнаружила отсутствие 10 транспортных средств и 35 единиц промышленного оборудования на Опытно-экспериментальном предприятии ГУИС Украины.

Криворожская местная прокуратура №1 выявила незаконную передачу в безвозмездное пользование 2500 га земель сельскохозяйственного назначения, которая принадлежит Широковскому исправительному центру №75.

В Киевской области обнаружили, что служебными лицами предприятия ГУИС№ 115 не внесены сведения в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество в отношении 3 земельных участков общей площадью более 1 тыс га.

Кроме того, осуществлена ​​государственная регистрация права собственности на расположенные на земельных участках 26 производственных помещений.

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