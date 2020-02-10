Члены комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики просят Службу безопасности Украины ознакомить их с ходом расследования дела о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука, а также обысках на телеканале "1+1".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в комитете считают недопустимым нарушение прав журналистов при выполнении своих обязанностей.

"Парламентский комитет попросил СБУ предоставить возможность ознакомиться с материалами дела народным депутатам Никите Потураеву (фракция "Слуга народа"), Ринату Кузьмину (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Владимиру Вятровичу (фракция "Европейская солидарность")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в законопроекте о медиа планируют предусмотреть четкий порядок и основания для доступ правоохранителей к источникам информации.

Напомним, в распоряжении "Страны" появилась полная аудиозапись скандальной прослушки совещания у премьер-министра Алексея Гончарука от 16 декабря. Ранее в сети обнародовали несколько частей аудиозаписи. Она длится более часа.

Также мы писали, что "Слуги народа" рассказали о своем отношении к пленкам Гончарука.