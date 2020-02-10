Двое украинцев, которые подхватили китайский коронавирус на лайнере Diamond Princess,работали на кухне.

Как во время брифинга рассказал и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, сейчас нет информации о том, родом из каких городов являются зараженные коронавирусом.

"Мы располагаем информацией, что эти два человека являются членами экипажа и они работают в обслуживающей части — это кухня и обслуживание этого лайнера. Один случай — мужчина, другой случай женщина. 37 лет — женщина, 25 лет — мужчина", - сказал он.

Напомним, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. После того, как выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом, судно оставили на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров.

На судне на две недели ввели карантин после выявления на борту зараженных. Позже выяснилось, что среди зараженных есть украинец.

Также мы сообщали, что заразившегося китайским коронавирусом украинца, который оказался членом экипажа лайнера Diamond Princess, госпитализировали в больницу в Японии. Позже стало известно, что коронавирус обнаружили у второго украинца.