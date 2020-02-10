В Украине начали отказывать в поселении китайцам в отелях из-за уханьского коронавируса. Речь идет о гостиницах в регионах.

Об этом на брифинге сообщил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин и призвал остановить ксенофобию о китайской народности, передает УНН.

"Я бы обратился с такой просьбой, чтобы средства массовой информации прежде всего, пытались успокоить общество, общественность, применяли все возможные средства для того, чтобы у нас не зарождалась определенная ксенофобия по отношению к китайской народности. Потому что уже мы имеем сообщения из областей, где отказывают таким лицам даже в поселении в определенные отели. Это недопустимо", - сказал Игорь Кузин.

Количество жертв от нового коронавируса в Китае возросло до 910 человек, 40 тыс. 514 человек в мире заражены.

Напомним, что Киев пошлет еще один самолет для эвакуации украинцев из Китая.

Также мы писали о том, что в киевском вузе стало плохо студенту из Китая, он потерял сознание.